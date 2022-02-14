Андрей Тихонов: «В «Спартаке» говорят, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит»

Бывший полузащитник высказался о последних тренерах команды.

О Руе Витории

«Не все, наверное, хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно хотя бы по трансферам – посмотрите, сколько сейчас новичков, и сколько было у Витории.

Португалец добился определенного результата – в плохо, но в Лиге Европы отличный результат. Но мы можем говорить свое мнение, а у владельца клуба есть право принимать решение.

Был Витория, сейчас Ваноли – футболисты должны выходить и давать результат. А Виторию я очень уважаю. Футболистов ему новых не дали, но ни одного плохого слова о клубе и футболистах мы не услышали».

О Ваноли и Тедеско

«Ребята в «Спартаке» говорят мне, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит, эмоции зашкаливают. Я был очень сильно удивлен, что он не останавливается ни на минуту – кричит во весь голос, комментирует каждый момент. Для меня это не шок, но неожиданно.

Для команды важно хорошо весной начать – ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Три игры могут стать показательными – если наберет 6-7 очков, это отличный результат. А если получится несколько поражений, это станет ударом.

Ситуация складывается так, что у спокойных тренеров – Кононова, Витории – не получилось дать результат в чемпионате и надолго задержаться. Эмоциональный Тедеско проработал дольше, занял второе место. Возможно, действительно и нужен такой специалист, который заводит игроков и трибуны.

[Романцеву] Не надо было кричать. Сейчас состав меняется каждый год, приходит много новых футболистов. В «Спартаке» Романцева состав был стабильнее, мы ежедневно тренировали это.

И какой был смысл кричать футболисту, что ему делать, если он 5 раз сделал правильно, а на шестой просто ошибся? Это просто единичная ошибка. Поэтому Олег Иванович не орал – мы пытались играть правильно, но ошибки случались», – сказал Тихонов.