Ещенко о Ваноли в сравнении с Каррерой: «Оба итальянцы. Эмоциональные, хотят поменять психологию. Как и Тедеско»

Тренер сравнил Паоло Ваноли с Каррерой и Тедеско.

«С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско. Требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление.

Если сравнить Ваноли и Карреру, будут ли параллели? Да, оба итальянцы. Все эмоциональные, хотят поменять психологию.

Какие у меня функции как у тренера? Очень тяжелая работа, если честно. Раньше приходил, два часа позанимался и ушел. А сейчас надо за час на поле выходить, после, собирать инвентарь, помогать.

Очень интересная работа, идейная. Нужно, чтобы твои идеи доходили до футболистов. Хочу набраться опыта, впитывать, а дальше посмотрим, что будет», – сказал Ещенко.