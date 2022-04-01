Ребров о дерби с «Локомотивом»: «Не то же самое, что с ЦСКА. Нет ощущения, что это твой заклятый противник, которого нужно смять»

оценил напряженность дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

2 апреля команды проведут матч в чемпионате России.

«Дерби с «Локомотивом» за «Спартак» – не то же самое, что и дерби с ЦСКА.

Всегда другое настроение было. Нет ощущения, что это твой заклятый противник, которого нужно смять, иначе он сомнет тебя.

С «Локомотивом» всегда было как-то попроще – да, ты настраиваешься только на победу, но дополнительными интригами себя не накачиваешь», – написал технический координатор и экс-вратарь в блоге на Sports.ru.

«Федун смотрит на мое окровавленное лицо: «За это даже штрафной не дали?» Ребров – о романтике дерби с «Локомотивом»