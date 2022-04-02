«Спартак» может проиграть сам себе. Не вижу, за счет чего «Локо» может победить». Нигматуллин о дерби

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался перед игрой «Локо» – .

«Яркого матча не жду. В командах прошли перестановки, у в большей степени. Оба коллектива играют крайне нестабильно. На мой взгляд, в этом матче нет явного фаворита.

«Спартак» может проиграть сам себе. С красно-белыми такое периодически случается. «Локо» нужно банально забить на один гол больше. Не вижу, за счет чего железнодорожники могут победить. В матче с прямым конкурентом можно почувствовать уверенность в своих силах.

У «Локо» в воротах молодой Худяков – это скорее на руку «Спартаку». Даниил способный, но еще сырой для игры в основном составе на таком высоком уровне. Это большая ответственность играть в таком серьезном клубе. Здесь нужна стабильность. Набивать шишки, играя в основном составе — рискованно для «Локо» и общего результата», — сказал Нигматуллин.

Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры начиная с 19:30 по московскому времени.