Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре начнется в 19:00

Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.
На данный момент известны 29 из 32 участников турнира, но корзины для жеребьевки уже сформированы.
Процедура определит состав 8 групп, в каждой из которых сыграют по 4 команды.
В каждой четверке должно быть не более двух европейских сборных, представители остальных конфедераций должны попасть в разные группы.
1-я корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;
2-я корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;
3-я корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;
4-я корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика – Новая Зеландия, Перу – Австралия/ОАЭ и Уэльс – Шотландия/Украина.
Финальная часть турнира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
В прямом эфире жеребьевку покажет канал «Матч ТВ».