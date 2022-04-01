Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре начнется в 19:00

Жеребьевка ЧМ-2022 в Катаре начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

На данный момент известны 29 из 32 участников турнира, но корзины для жеребьевки уже сформированы.

Процедура определит состав 8 групп, в каждой из которых сыграют по 4 команды.

В каждой четверке должно быть не более двух европейских сборных, представители остальных конфедераций должны попасть в разные группы.

1-я корзина: Катар (хозяин турнира), , , , , , и ;

2-я корзина: Мексика, , Дания, , Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;

3-я корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, , Южная Корея и Тунис;

4-я корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика – Новая Зеландия, Перу – Австралия/ОАЭ и Уэльс – Шотландия/Украина.

Финальная часть турнира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В прямом эфире жеребьевку покажет канал «Матч ТВ».