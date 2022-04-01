высказался о предстоящем матче с Испанией на ЧМ-2022.

в группе E сыграет с Испанией, Японией и победителем стыкового матча – .

В последнем матче команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.

«Было очевидно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас негативные воспоминания об , но подобное не случается с нами дважды.

Мы настроены провести успешный турнир», – сказал капитан сборной и вратарь «Баварии».

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