Нойер об Испании в группе ЧМ-2022 после 0:6: «У Германии негативные воспоминания, но подобное не случается с нами дважды»

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Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче с Испанией на ЧМ-2022.

Германия в группе E сыграет с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-РикаНовая Зеландия.

В последнем матче команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.

«Было очевидно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас негативные воспоминания об Испании, но подобное не случается с нами дважды.

Мы настроены провести успешный турнир», – сказал капитан сборной Германии и вратарь «Баварии».

🔥 Испания с Германией, Бельгия с Хорватией, Аргентина с Польшей – все группы ЧМ-2022

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