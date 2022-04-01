Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче с Испанией на ЧМ-2022.
Германия в группе E сыграет с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика – Новая Зеландия.
В последнем матче команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.
«Было очевидно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас негативные воспоминания об Испании, но подобное не случается с нами дважды.
Мы настроены провести успешный турнир», – сказал капитан сборной Германии и вратарь «Баварии».
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