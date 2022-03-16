Дзюба опубликовал слова Джима Керри: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте близким»

показал, каких жизненных принципов придерживается.

Нападающий опубликовал в своем телеграм-канале высказывания актера Джима Керри о том, как надо относиться к мнениям других о себе.

«Всегда помните – однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира.

Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно», – сказал Керри в опубликованном Дзюбой ролике.

Артем Дзюба: «Я не поехал в сборную не из-за политических моментов, дело в семейных обстоятельствах. Кажется, Карпин меня неправильно понял»