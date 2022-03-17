Кавазашвили о словах Дзюбы про Эмери: «Это смешно! Наши футболисты – избалованные дети, которым 32-37 лет. Они думают, что им все позволено»

Анзор Каввазашвили заявил, что у российских футболистов мышление на уровне детей.

«Конечно, я помню высказывание Дзюбы про Эмери (форвард, игравший за «Спартак», назвал испанца «тренеришкой» – прим. Sports.ru), который вчера выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Это смешно! Я вообще взрослый мужчина, не особо хочется говорить про детей – наших футболистов. Они играют в футбол – они дети. Все российские футболисты ведут себя, как дети.

Они думают, что им все позволено, потому что на них нет спроса. Ну что поделать, они так воспитаны. Футболисты должны пройти педагогическую школу уже в семье или в учебном заведении. Они даже в школу не ходят, для них учеба – футбольная жизнь. Их не беспокоят научные труды.

Если говорить про Дзюбу, он всегда попадает в какие-то заморочки – то одно, то другое. Артем – высокий, знаменитый человек, но его жизнь ничему не научила. Он ребенок. Просто обидно смотреть на него. Ну ладно, Бог с ним. Возможно, он когда-нибудь научится.

Наши футболисты, кроме футбола, ничем не занимаются, это избалованные дети, которым 32, 35 или 37 лет. Они не знают, чем себя занять. Их выбрасывают в общую жизнь, а чем заниматься – они не знают. У них нет профессии и у некоторых даже ума. Это жалкое зрелище. Им приходится заниматься самообучением, а многие наши футболисты на это не способны.

Во всем мире совсем другая жизнь, другой менталитет. Они с детства чем-то занимаются, работают. Футболисты в других странах знают, куда вложить деньги, у них есть адвокаты и юристы. А наши что? Наши так не умеют, никто! У наших мышление такое: «О машина! Давай поменяю на другую крутую машину».

Я до сих пор удивлен, что наши игроки не покупают еще яхты и самолеты. Журова права, что надо снизить зарплаты футболистам. Она великая спортсменка и еще депутат Госдумы», – сказал Кавазашвили.