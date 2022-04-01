Роберт Левандовски: «Я достиг пика, возможно. Каждый год у меня лучше предыдущего»

считает, что сможет еще несколько лет удерживать форму.

– Каждый год для меня складывается лучше, чем предыдущий. К 33 годам я, возможно, достиг пика, но это может продлиться еще несколько лет.

Смена диеты и тренировочного режима, на которые мы пошли вместе с женой, сейчас приносит свои плоды. Я получил награду за терпение, сейчас я просто получаю результат [той работы]. Надеюсь, это продлится как можно дольше.

– Оскорбитесь ли вы, если подпишет еще одного форварда топ-уровня? Например, Эрлинга Холанда.

– Для меня этот вопрос даже не стоит. Я знаю цену себе и всегда думаю, что играть должен тот, кто лучше, – сказал нападающий «Баварии» в интервью FC Style Magazine.