Левандовски о 2:0 со Швецией: «У Польши было много проблем перед матчем. Пенальти дался мне непросто из-за давления»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Польши по футболу Сборная Швеции по футболу Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2022 Футбол

Роберт Левандовски подвел итоги стыкового матча ЧМ-2022 со Швецией (2:0).

«У нас было много проблем перед этим матчем. Многие были травмированы, в том числе и я. У меня были проблемы с коленом.

Нам было тяжело, однако теперь можно отпраздновать успех. Я горд и счастлив.

Давление [при исполнении пенальти] было сильным. Пускай я в течение карьеры много раз забивал с точки, этот удар дался непросто. Я понимал, сколько людей смотрит на меня, знал, что это очень важный момент. Было тяжело сосредоточиться на мяче, но я смог», – заявил форвард сборной Польши.

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