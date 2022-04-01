Слуцкий о «Рубине»: «Ситуация гипернеординарная, мягко говоря. У нас сейчас новая команда»

высказался о состоянии перед игрой с «Химками».

– Удалось ли как-то эмоционально перезагрузиться во время этой паузы на игры сборных?

– Вопрос скорее в другом. По существу у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми. Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние. Чтобы они поняли до конца тактические требования и всё остальное. Потому что не все играют в основных позициях, в каких-то амплуа у нас жесткий дефицит людей.

Я не думаю, что вопрос стоял в эмоциональной составляющей. В эмоциональном плане стоит вопрос, если ты говоришь о цельной команде, и она испытывает какие-то различные проблемы. А сейчас, когда после трех матчей у тебя все время меняется команда, я не думаю, что вопрос в эмоциях.

– усилились опытными российскими игроками. Что можете сказать о сопернике?

– Сейчас такая ситуация, когда нам нужно смотреть на самих себя. Когда у тебя собственная игра выстроена, понятна, понятны позиции и амплуа игроков, то ты особое внимание обращаешь на соперника.

Понятно, что мы готовимся к сопернику и хорошо его знаем, но сейчас гораздо больше вопросов возникает о том, в какой мы сами можем играть футбол и как по ходу сезона необходимо произвести внутреннее переформатирование.

– Тальби вышел со сборной Туниса на чемпионат мира. В каком он будет состоянии и стоит ли ожидать его в составе?

– Других вариантов у нас нет, у нас больше нет центральных защитников. Что касается его состояния, то эмоционально оно будет приподнятое, а физически уставшее.

– Насколько важна поддержка болельщиков в такой ситуации?

– Конечно, очень важна. Думаю, что это вообще ключевой фактор. Эмоции, о которых вы спрашивали, можно во многом почерпнуть за счет трибун.

Ситуация гипернеординарная, мягко говоря. Это сравнимо только с какими-то командами, которые реально по ходу сезона попадали в какие-то катаклизмы, когда команда сразу лишалась по существу всего основного состава. Поэтому очень хотелось бы, чтобы болельщики в этой непростой ситуации нас поддержали.

Дорогие болельщики! Мы всегда старались играть для вас, когда-то это получалось, когда-то нет. Но сейчас тот период времени, когда нам всем необходимо сплотиться. Мы в той ситуации, которую невозможно было предсказать. Вы для нас очень важны.

Будут играть наши российские ребята, в том числе много молодежи. Им как никогда нужна ваша поддержка. Поэтому мы всех вас ждем на трибунах «Ак Барс Арены» в матче с «Химками», – сказал тренер «Рубина».

Сегодня казанский клуб дома сыграет с «Химками» в матче 23-го тура . Матч начнется в 19:00 по московскому времени.