Бруну о новом контракте с «МЮ»: «Я вырос, мечтая сыграть за эту команду. Хочу достичь здесь гораздо большего»

высказался о продлении контракта с .

«С момента, когда я только присоединился к «Манчестер Юнайтед», у меня сложились особые отношения с клубом и нашими невероятными фанатами. Я вырос, глядя на эту команду и мечтая однажды сыграть за нее. Теперь эта мечта – реальность и большая честь.

Прошло два года, но я все равно испытываю много эмоций, выходя на поле , слыша, как фанаты поют в честь меня, и забивая прямо перед «Стретфорд Энд». Носить эту футболку и бороться за наш невероятный клуб – это настоящая привилегия.

Я хочу достичь здесь гораздо большего, и я знаю, что так думает вся команда и тренерский штаб. Мы хотим дарить фанатам тот успех, которого они заслуживают.

За последние годы мы прожили много отличных моментов, но лучшее и в моем исполнении, и в исполнении всей команды – впереди», – сказал португальский полузащитник.

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