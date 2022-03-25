Бруну Фернандеш встретился с болельщиком-сиротой после матча Португалия – Турция и подарил ему футболку

Бруну Фернандеш исполнил мечту молодого болельщика.
Энрике Кейруш увлекся футболом после смерти отца (его мать тоже скончалась) и начал следить за португальским клубом «Санжоаненсе» и сборной Португалии.
Перед стыковым матчем ЧМ-2022 Португалия – Турция (3:1) «Санжоаненсе» опубликовал видео, где Кейруш узнает, что попадет на игру. Юный болельщик сказал, что хотел бы встретиться с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем и попросить у него футболку.
Футболист отреагировал на видео и пообещал, что подарит фанату футболку.
Бруну сдержал обещание: после игры футболист встретился с Энрике и подарил футболку.
Фото: O Jogo
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