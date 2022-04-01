Бруну продлил контакт с «МЮ» до 2026 года. Он вошел в топ-3 игроков клуба по зарплате

«Манчестер Юнайтед» и подписали новый контракт.

Новое соглашение будет действовать до 2026 года, в него включена опция продления еще на сезон.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после подписания нового контракта Фернандеш вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков . Сообщалось, что хавбек будет получать 14-15 млн евро в год.

Португалец выступает за «МЮ» с января 2020 года. За это время он провел за клуб 117 матчей, забил 49 голов и отдал 39 передач.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно изучить здесь.