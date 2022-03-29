Зинченко интересен «Вест Хэму». Сумма трансфера оценивается в 40 млн фунтов (Claret&Hugh)

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес Манчестер Сити премьер-лига Англия Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм».

Как сообщает Claret&Hugh, переходу украинского футболиста «Манчестер Сити» в лондонский клуб может поспособствовать тот факт, что «Сити» ищет нового игрока на позицию левого защитника. Сам Зинченко хочет продлить контракт с «горожанами».

Отмечается, что талант Зинченко высоко оценивает главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. Сумма возможного трансфера игрока оценивается в 40 миллионов фунтов.

С подробной статистикой Зинченко можно ознакомиться здесь.

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