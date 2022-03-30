Гендиректор «Боруссии»: «Если «Ман Сити» придет за Холандом, мы не сможем тягаться в деньгах»

Гендиректор «Боруссии» высказался о шансах приобрести .

«Я перестал комментировать слухи, появляющиеся в прессе, иначе мне потребовались бы 36-часовые сутки.

Пока от представителей игрока нам не поступало никакой конкретной информации, да и к нам никто не обращался. Но если «Манчестер Сити» придет за Холандом, мы не сможем ничего противопоставить в плане финансов», – сказал Bild.

Гендиректор «Боруссии»: «Если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду»