Гендиректор «Боруссии»: «Если «Ман Сити» придет за Холандом, мы не сможем тягаться в деньгах»

Гендиректор «Боруссии» высказался о шансах «Манчестер Сити» приобрести Эрлинга Холанда.
«Я перестал комментировать слухи, появляющиеся в прессе, иначе мне потребовались бы 36-часовые сутки.
Пока от представителей игрока нам не поступало никакой конкретной информации, да и к нам никто не обращался. Но если «Манчестер Сити» придет за Холандом, мы не сможем ничего противопоставить в плане финансов», – сказал Ханс-Йоахим Ватцке Bild.
Гендиректор «Боруссии»: «Если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду»