Лапорт про «МЮ»: «У «Сити» 11 трофеев за 4 года – это может раздражать соседей, не выигравших ничего»

Защитник «Манчестер Сити» высказался о конкуренции с .

– Ждут ли люди провала ?

– Это заметно. Может, дело не только в том, что они от нас устали, но и в том, что они не считают нормальными наши постоянные победы. Если я не ошибаюсь, у нас 11 трофеев за четыре года, это может раздражать людей, в том числе наших соседей, которые ничего не выиграли.

У них много болельщиков, мы в одном городе. Им сложно понять такое. Но победитель может быть только один. Хотя они тоже потратили много денег.

Но следует понимать, что футболисты тоже люди. Мы можем обыграть «МЮ» и уступить «Кристал Пэлас». Деньгами такое не объяснить. Сколько бы игрок не стоил, сумма трансфера не означает, что он будет лучшим. Это не точная наука.

Мы лидируем в , на очко опережаем «Ливерпуль». У нас лучшая защита в лиге – а нас все равно за нее критикуют. Даже представить не могу, что говорят про наших соседей... – заявил Лапорт.