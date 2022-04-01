Куртуа о 0:4 с «Барселоной»: «Просто кочка на пути «Реала». Мы все еще лидируем с отрывом в 9 очков»

высказался о поражении «Реала» от «Барселоны» (0:4) на .

«На игре с стадион превратился в котел, после нашего первого гола вся арена сошла с ума и подталкивала нас к победе. Такие матчи запоминаются.

Против «Барсы» мы увидели другую сторону медали. Мы сыграли не лучшим образом. Но люди оставались до конца и поддерживали нас, и мы могли только поблагодарить их за это и попросить прощения.

Но за победу дается три очка, и такие же три очка можно набрать в игре против «Сельты». Мы все еще лидеры турнира, отрыв – 9 очков. Мы полностью уверены в себе и в том, что игра с «Барсой» была просто кочкой на нашем пути. Такое бывает, сезон нельзя провести идеально. Иногда лучше проиграть один матч и потерять три очка, чем трижды сыграть вничью», – сказал вратарь в своем подкасте.

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