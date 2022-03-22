Куртуа после 0:4 с «Барсой»: «Реал» отдаст все, чтобы выиграть трофеи, на которые претендует»

Вратарь «Реала» высказался после разгрома от «Барселоны» (0:4) в .

«Вчера [в воскресенье] был грустный день, но мы команда. Побеждаем или проигрываем – мы делаем это вместе и отреагируем так, как положено. Знаю, что думать о произошедшем все еще больно, но поверьте: наша команда отдаст все, чтобы выиграть трофеи, на которые претендует.

Мы находимся в лучшем положении, чтобы сделать это, ведь мы – . Мы должны чтить историю и традиции мадридистов. Сейчас – больше, чем когда-либо», – написал Куртуа.

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