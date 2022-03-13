Анчелотти о Куртуа вне топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo: «Бред, сдайте назад свою лицензию журналиста. Он лучший»

Главный тренер Карло Анчелотти назвал Тибо Куртуа лучшим в мире вратарем.

Итальянского специалиста попросили прокомментировать отсутствие бельгийца в десятке сильнейших вратарей по мнению журнала FourFourTwo.

В очередную версию своего рейтинга эксперты включили Эдуара Менди ( ), Давида Де Хеа ( ), Мануэля Нойера ( ), Эдерсона («Манчестер Сити»), Алиссона ( ), Аарона Рэмсдэйла («Арсенал»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Унаи Симона («Атлетик»), Яссина Буну («Севилья») и Яна Облака («Атлетико»).

«Это бред. Не просите меня рассказать, что я думаю о Куртуа.

Я считаю его лучшим вратарем мира, но я субъективен. Карвахаль и Менди тоже лучшие для меня на их позициях.

Если вы такого мнения о Куртуа, стоит сдать обратно вашу лицензию журналиста», – заявил Анчелотти.