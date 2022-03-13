Анчелотти о Куртуа вне топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo: «Бред, сдайте назад свою лицензию журналиста. Он лучший»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал Тибо Куртуа лучшим в мире вратарем.
Итальянского специалиста попросили прокомментировать отсутствие бельгийца в десятке сильнейших вратарей по мнению журнала FourFourTwo.
В очередную версию своего рейтинга эксперты включили Эдуара Менди («Челси»), Давида Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Мануэля Нойера («Бавария»), Эдерсона («Манчестер Сити»), Алиссона («Ливерпуль»), Аарона Рэмсдэйла («Арсенал»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Унаи Симона («Атлетик»), Яссина Буну («Севилья») и Яна Облака («Атлетико»).
«Это бред. Не просите меня рассказать, что я думаю о Куртуа.
Я считаю его лучшим вратарем мира, но я субъективен. Карвахаль и Менди тоже лучшие для меня на их позициях.
Если вы такого мнения о Куртуа, стоит сдать обратно вашу лицензию журналиста», – заявил Анчелотти.