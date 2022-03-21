Куртуа о 0:4 с «Барселоной»: «Результат мог быть еще хуже. «Реал» перестал бороться во втором тайме»

прокомментировал разгромное поражение «Реала» от «Барселоны».

«Мадрид» проиграл на своем поле в матче 29-го тура чемпионата Испании со счетом 0:4.

«Мы представили «Реал» в неприемлемом свете. Мы хотели интенсивно начать игру, но соперник находил свободные зоны, мы действовали недостаточно компактно.

При первом голе, возможно, мы сыграли невнимательно, то же касается и второго гола.

Что касается изменения схемы в перерыве, то иногда игра требует этого. Мы неплохо начали, был момент у Вальверде, но затем мы пропустили.

У нас были трудности при поиске адресата для передачи при выходе с мячом. А во втором тайме мы перестали бороться.

У «Барсы» были еще моменты, результат мог быть гораздо хуже», – отметил вратарь «Реала».

53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»