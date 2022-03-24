Директор «Рубина» об уходе Хвичи в «Динамо» Батуми: «Огромная потеря. Я очень расстроен»

Олег Яровинский не обрадовался уходу хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми.
– Уход Кварацхелии – огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб.
– Он сам захотел уйти из команды?
– Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью.
Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров, – сказал спортивный директор «Рубина».
Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми после приостановки контракта с «Рубином»