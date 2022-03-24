Директор «Рубина» об уходе Хвичи в «Динамо» Батуми: «Огромная потеря. Я очень расстроен»

не обрадовался уходу хавбека «Рубина» в «Динамо» Батуми.

– Уход Кварацхелии – огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб.

– Он сам захотел уйти из команды?

– Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью.

Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров, – сказал спортивный директор .

Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми после приостановки контракта с «Рубином»