«Наполи» намерен подписать Хвичу. Игрок не собирается возвращаться в «Рубин»

«Наполи» интересен хавбек , приостановивший контракт с .

По данным «Спорт-Экспресса», футболиста, перешедшего в Батуми после приостановки контракта, намерен подписать «Наполи». Итальянский клуб изучает варианты осуществления сделки до лета.

В Серии А действует негласный запрет на подписание футболистов из , чтобы сохранить целостность чемпионата. Это усложняет ситуацию для .

21-летний вингер не намерен возвращаться в «Рубин».

Сообщалось, что в Кварацхелии «Наполи» видит замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

В этом сезоне Хвича провел 22 матча за «Рубин» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 передачи. Его статистику можно найти по ссылке.