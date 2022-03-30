«Наполи» намерен подписать Хвичу. Игрок не собирается возвращаться в «Рубин»

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«Наполи» интересен хавбек Хвича Кварацхелия, приостановивший контракт с «Рубином».

По данным «Спорт-Экспресса», футболиста, перешедшего в «Динамо» Батуми после приостановки контракта, намерен подписать «Наполи». Итальянский клуб изучает варианты осуществления сделки до лета.

В Серии А действует негласный запрет на подписание футболистов из РПЛ, чтобы сохранить целостность чемпионата. Это усложняет ситуацию для «Наполи».

21-летний вингер не намерен возвращаться в «Рубин».

Сообщалось, что в Кварацхелии «Наполи» видит замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

В этом сезоне Хвича провел 22 матча за «Рубин» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 передачи. Его статистику можно найти по ссылке.

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