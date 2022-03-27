Фабрегас о свисте в адрес Месси: «В «ПСЖ» никогда не было такого игрока. Лучше поддержать его, а не давить»

высказался о свисте фанатов «ПСЖ» в сторону и .

«С Лео все просто – для меня он лучший, кого я видел и с кем играл. Я видел выдающиеся вещи в его исполнении.

Меня самого освистывали на «Камп Ноу». Я понимаю, что случилось в «ПСЖ», – фанаты хотят надавить на игроков.

То, что я видел на днях, когда над Неймаром насмехались в момент потери мяча или свистели при касании, – очень некрасиво.

Фанаты оправдывают свист тем, что игрокам много платят. Они проиграли «Реалу», все понятно, но разве футболисты не хотели победить? Это важнее всего.

Мы говорим об игроке, который недавно перешел в клуб. В «ПСЖ» никогда не было такого футболиста. Лучше быть благодарным, поддерживать его, а не давить. В этом сезоне или в следующем эти парни подарят прекрасные моменты», – сказал хавбек «Монако».