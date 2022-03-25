Платини о свисте в адрес Месси: «Клиент всегда прав»

Теги ПСЖ Сент-Этьен Лионель Месси лига 1 Франция Мишель Платини болельщики Парк де Пренс Футбол

Мишель Платини с пониманием относится к свисту фанатов в адрес Лионеля Месси.

– Вы понимаете свист в адрес Месси?

– Он его тоже понимает, но это ранит.

Мне тоже свистели на «Парк де Пренс». А в «Сент-Этьене» и «Ювентусе» меня не освистывали никогда.

– Но имеем ли мы право освистывать такую легенду, как Лео Месси?

– У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, но право свистеть, оскорблять – оно есть. Футбол – это выплеск эмоций.

Болельщики вправе свистеть, но воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели заполучить его.

Это сложно. Я думаю, футболистам «ПСЖ» было больно от всего этого во время матча с «Монако», – сказал бывший футболист сборной Франции.

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