Платини о свисте в адрес Месси: «Клиент всегда прав»

Мишель Платини с пониманием относится к свисту фанатов в адрес Лионеля Месси.
– Вы понимаете свист в адрес Месси?
– Он его тоже понимает, но это ранит.
Мне тоже свистели на «Парк де Пренс». А в «Сент-Этьене» и «Ювентусе» меня не освистывали никогда.
– Но имеем ли мы право освистывать такую легенду, как Лео Месси?
– У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, но право свистеть, оскорблять – оно есть. Футбол – это выплеск эмоций.
Болельщики вправе свистеть, но воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели заполучить его.
Это сложно. Я думаю, футболистам «ПСЖ» было больно от всего этого во время матча с «Монако», – сказал бывший футболист сборной Франции.