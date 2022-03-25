Платини о свисте в адрес Месси: «Клиент всегда прав»

с пониманием относится к свисту фанатов в адрес .

– Вы понимаете свист в адрес Месси?

– Он его тоже понимает, но это ранит.

Мне тоже свистели на . А в и «Ювентусе» меня не освистывали никогда.

– Но имеем ли мы право освистывать такую легенду, как Лео Месси?

– У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, но право свистеть, оскорблять – оно есть. Футбол – это выплеск эмоций.

Болельщики вправе свистеть, но воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели заполучить его.

Это сложно. Я думаю, футболистам было больно от всего этого во время матча с «Монако», – сказал бывший футболист сборной Франции.