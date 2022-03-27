Хуньяли о свисте в адрес Месси от фанатов «ПСЖ»: «Это неуважение к все еще лучшему игроку мира. Мне пришлось переключить канал»

Экс-тренер сборной Аргентины осудил освиставших фанатов.

Клаудио Хуньяли, бывший ассистент Алехандро Сабельи в сборной Аргентины, высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших и оскорблявших нападающего во время матча с «Бордо» (3:0).

– Что думаете о свисте в адрес Месси?

– Я включил матч, но не смог долго на это смотреть, я переключил канал. Как по мне, это неуважение к все еще лучшему игроку мира.

Так ситуацию не улучшить, точно нет. Так решения не найти, – сказал Хуньяли.

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!