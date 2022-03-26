выступил за расширение до 18 или 20 команд.

– Вы говорили, что вы не против расширения РПЛ до 18 команд, потому что нужно больше играть. Но почему 18 команд? Почему не деление на две восьмерки и игра между ними во второй части чемпионата, как предлагал Hypercube?

– Деление на две восьмерки, верхняя часть, нижняя – у нас уже это было в переходный сезон [в 2011-2012 годах]. Интерес был к первой восьмерке, ко второй восьмерке интереса не было никакого. Никакого, надо вещи своими именами называть.

Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд – решение пусть принимают люди, которые должны этим заниматься. Страна у нас большая, если будет 18 регионов или городов, это повысит интерес [к футболу] в регионах, – сказал главный тренер и сборной России.