Карпин о борьбе «Краснодара» за 3-е место в РПЛ: «А что это дает? Строчку в «Википедии»?»

Валерий Карпин объяснил, что мотивирует «Ростов» продолжать выкладываться в матчах РПЛ.
– Было бы интересно тренировать «Ростов», у которого восемь матчей ничего бы не значили? Какая мотивация?
– Такая же, как и сейчас. «Спартак» – «Краснодар» недавно играли. Давайте признаем, что эти клубы сейчас ни на что не претендуют.
– «Краснодар» может зацепиться за тройку.
– А что это дает? Строчку в «Википедии»? Здорово. Значит, «Краснодар» борется за строчку в «Википедии».
Никто ни за что в этих клубах уже не борется, а матч был хороший! Разве его не надо было проводить? – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.