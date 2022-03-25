Карпин о борьбе «Краснодара» за 3-е место в РПЛ: «А что это дает? Строчку в «Википедии»?»

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Валерий Карпин объяснил, что мотивирует «Ростов» продолжать выкладываться в матчах РПЛ.

– Было бы интересно тренировать «Ростов», у которого восемь матчей ничего бы не значили? Какая мотивация?

– Такая же, как и сейчас. «Спартак» – «Краснодар» недавно играли. Давайте признаем, что эти клубы сейчас ни на что не претендуют.

– «Краснодар» может зацепиться за тройку.

– А что это дает? Строчку в «Википедии»? Здорово. Значит, «Краснодар» борется за строчку в «Википедии».

Никто ни за что в этих клубах уже не борется, а матч был хороший! Разве его не надо было проводить? – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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