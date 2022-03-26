Карпин о мечте: «Чтобы не было смертей и был мир во всем мире»

рассказал, о чем сейчас мечтает.

– Как настроение?

– Нормальное, рабочее.

– Вы говорили, что никто не знает, каково будущее сборной России. Но у вас есть какой-то прогноз? В октябре жеребьевка отбора к Евро-2024. Какие личные ощущения и прогнозы?

– Прогнозов давать смысла нет никакого. Наши надежды и ожидания... Первая самая надежда, что в июне начинается Лига наций. Дай бог, чтобы нас к этому времени уже [допустили], хотя верится с трудом, конечно. Если нет, то следующий шаг – уже отбор на чемпионат Европы.

– Какая у вас сейчас мечта?

– Банальные вещи скажу. Чтобы не было смертей и был мир во всем мире. Банально. Если по поводу сборной – чтобы мы вернулись на мировую и европейскую арену, – сказал тренер сборной России и «Ростова».