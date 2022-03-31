«Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока поколения». Аллегри о форварде «Ювентуса»

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Массимилиано Аллегри поставил Душана Влаховича в один ряд с Килианом Мбаппе.

«Душан – молодой парень, у которого немного опыта на международной арене, но он обладает нужными навыками, хочет и способен развиваться, и времени на это у него еще много. Он с огромной страстью действует у ворот соперника.

«Ювентус» совершил важный трансфер. Влахович, Мбаппе и Холанд – сильнейшие футболисты своего поколения», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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