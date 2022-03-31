Массимилиано Аллегри: «Перед этим сезоном я подписал соглашение с «Реалом». Утром я позвонил Пересу и сказал, что выбрал «Юве»

рассказал, что был близок к тому, чтобы возглавить «Реал».

– Ваш перерыв точно закончился бы в этом сезоне, будь то работа в «Ювентусе» или в другой команде? Вы бы со стопроцентной вероятностью вернулись к тренерской деятелльности?

– Да, это было подходящее время. Меня часто останавливали, но я бы все равно вернулся к тренерской работе. Я мог бы сделать это раньше, но личные и семейные дела взяли верх.

В 2018 году моя мать скончалась, поэтому в 2019 году я не хотел уезжать слишком далеко и воспользовался возможностью быть поближе к Джорджо, моему младшему сыну. Старший живет в Милане, он независим. Мой отец в живет Ливорно, и он сильно страдал от отсутствия моей матери.

Решение вернуться в «Ювентус», помимо того, что связано с клубом, также является результатом желания быть рядом с моим сыном, который живет в Турине со своей матерью. Я из тех, кому нравится, чтобы все люди, к которым я испытываю привязанность, были рядом со мной.

– Много говорят об Аллегри, который так и не уехал за границу, в большие европейские клубы.

– Я говорил об этом и повторю: перед этим сезоном я уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Следующим утром я позвонил президенту (Флорентино Пересу – прим. Sports.ru) и сказал ему, что не приеду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня.

– У вас были сомнения?

– Нет, с тех пор как «Ювентус» пригласил меня в мае, у меня не было никаких сомнений. Конечно, работа в мадридском «Реале»... В профессиональном плане это, конечно, стало бы кульминацией: «Милан», «Юве», «Реал».

Но невозможно, чтобы в твоей жизни было все. Я действительно счастлив и горд тем, что тренировал «Милан» в течение четырех лет, а теперь шестой год тренирую такой клуб, как «Ювентус».

Я отказал «Реалу» дважды. Первый раз был, когда я продлевал контракт с «Юве». Я сказал президенту , что уже дал слово Андреа Аньелии, – сказал главный тренер .