Массимилиано Аллегри: «Юве» не борется за скудетто, это правда. Минимальная цель – финал Кубка и четвертое место»

рассказал о целях «Ювентуса» на остаток сезона.

«Как и сказал генеральный директор , минимальная цель – финал Кубка Италии и четвертое место. Мы заплатили за трудности, с которыми столкнулись в начале сезона, но к нам вернулась уверенность.

Бороться за 3-е место с «Интером» к 3 апреля – уже большой успех для нас. Это правда, что мы не боремся за скудетто, но с января мы добились значительного прогресса, и мы должны продолжать двигаться шаг за шагом», – сказал главный тренер .