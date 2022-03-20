Массимилиано Аллегри: «Ювентус» впервые в 4 очках от 2-го места. Верю в игроков и восхищаюсь ими»

Главный тренер оценил победу над «Салернитаной».

Туринцы со счетом 2:0 выиграли в 30-м туре чемпионата Италии.

«У нас хорошее взаимопонимание с Дибалой и остальными игроками. Я всегда говорю достаточно прямо, но делаю это ради блага самих же футболистов. Они знают, что я верю в них и восхищаюсь ими.

Я не знаю, останется ли Пауло в «Ювентусе». Это дело клуба. Моя работа заключается в том, чтобы хорошо провести последние недели сезона.

Мы агрессивно начали игру, поскольку существовал риск того, что давление из-за неожиданного вылета из Лиги чемпионов окажет на нас определенный эффект. После перерыва мы смотрелись немного уставшими, но все равно могли забить третий гол. Однако главное – победа.

Мы впервые находимся в четырех очках от второго места. Ну, или третьего, учитывая то, что у «Интера» матч в запасе», – сказал Аллегри DAZN.