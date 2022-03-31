Глава Норвежской федерации раскритиковала проведение ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих-мигрантов и несоблюдения прав ЛГБТ

Глава Норвежской федерации футбола раскритиковала Катар, принимающий .

«В 2010 году ФИФА отдала чемпионата мира неприемлемым образом с неприемлемыми последствиями.

Права человека, равенство, демократия: основные интересы футбола многие годы не были в стартовом составе. Эти базовые права выпустили на поле как запасных благодаря голосам со стороны. ФИФА решила эти проблемы, но впереди еще долгий путь.

Необходимо позаботиться о пострадавших рабочих-мигрантах, семья погибших в ходе подготовки к чемпионату мира. ФИФА должна принять все необходимые меры, чтобы действительно осуществить изменения. Жизненно важно, чтобы нынешнее руководство искренне продолжало в том же духе, переходя от политики к воздействию.

Не должно быть места для работодателей, которые не обеспечивают свободу и безопасность работников чемпионата мира. Нет места лидерам, которые не могут провести матч женских команд. Нет места хозяевам ЧМ, которые не могут юридически гарантировать безопасность и уважение ЛГБТК-людям, приходящим в этот театр мечты.

ФИФА должна задавать тон и быть лидером», – заявила Лисе Клавенесс во время конгресса ФИФА, проходившего в Катаре.