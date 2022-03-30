Мбаппе отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022, хотя Катар договорился об этом с «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции

отказался участвовать в жеребьевке ЧМ-2022.

Представители Катара хотели, чтобы нападающий стал одним из главных гостей церемонии, которая пройдет 1 апреля в Дохе.

О визите Мбаппе катарцы договорились с «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции, однако Килиан отказался приезжать на жеребьевку, объяснив свое решение тем, что не является капитаном сборной Франции, пишет L’Équipe. Сейчас капитаном сборной Франции является вратарь Уго Льорис.

Кроме того, 23-летний форвард хочет как можно лучше подготовиться к игре 30-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», которая намечена на 3 апреля.

Таким образом, Францию на церемонии представит другой игрок.

Жеребьевка ЧМ-2022: Франция, Англия, Бразилия и Аргентина будут в 1-й корзине, Германия, Нидерланды, Уругвай – во 2-й