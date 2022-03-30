Апелляция «Химок» на решение не давать «Локо» техническое поражение из-за Кухты отклонена

«Химки» вновь не смогли добиться технического поражения для «Локомотива» за игру .

Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота «Химок» (3:2) в 20-м туре . Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

В КДК объяснили решение не присуждать техническое поражение тем, что Кухта реализовал свою дисквалификацию в кубковой игре против «Енисея».

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Химки» г. Химки на решение КДК от 10 марта 2022 г. (в части протеста клуба по матчу чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2021-2022 гг. между командами «Локомотив» и , который состоялся 06 марта 2022 г.). Оставить решение КДК РФС от 10 марта 2022 года в силе», – сказано в сообщении РФС.

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