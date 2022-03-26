«Химки» подали апелляцию на решение КДК РФС не давать «Локо» техническое поражение из-за Кухты

Теги Локомотив Химки Владимир Габулов премьер-лига Россия КДК РФС Ян Кухта Чемпионат.com Футбол

Владимир Габулов сообщил про обжалование «Химками» решения КДК РФС по Яну Кухте.

Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота «Химок» (3:2) в 20-м туре РПЛ. Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

В КДК объяснили решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение тем, что Кухта реализовал свою дисквалификацию в кубковой игре против «Енисея».

«Мы уже подали апелляцию. Пока все остальное без подробностей», – сказал генеральный директор подмосковного клуба.

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