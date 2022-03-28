Апелляцию «Химок» на решение не давать «Локо» техническое поражение из-за Кухты рассмотрят 30 марта

Определена дата рассмотрения апелляции «Химок» на решение КДК РФС по делу .

Форвард зимой перешел в из пражской и забил победный гол в ворота «Химок» (3:2) в 20-м туре . Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Подмосковный клуб обратился КДК РФС, однако комитет не стал присуждать «Локо» техническое поражение, объяснив это тем, что Кухта реализовал свою дисквалификацию в кубковой игре против .

подали апелляцию на решение КДК. Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение клуба 30 марта.

«Локо» чудом избежал наказания за Кухту: нарушение было, но от штрафов увели обстоятельства