Грилиш о Беллингеме: «Пугает то, насколько он хорош в 18 лет. Я таких еще не встречал»

Джек Грилиш заявил, что еще никогда не видел таких восемнадцатилеток, как Джуд Беллингем.
«Я таких еще не встречал. Пугает то, насколько он хорош в свои 18 лет. Он очень зрелый и сложен так, словно ему 26. У него высокие технические навыки.
Я и близко не был так хорош в 18 лет. Я играл за «Ноттс Каунти» и был тощим коротышкой.
Встречаются талантливые 18-летние и 19-летние ребята, но мало кто выглядит настолько зрелым, как он. Он очень универсален и способен играть на множестве позиций. Он может действовать как «шестерка», «восьмерка», «десятка».
Было здорово сыграть с ним. Кажется, мы впервые это сделали», – сказал хавбек после товарищеского матча сборной Англии против Кот-д`Ивуара (3:0).