Грилиш о Беллингеме: «Пугает то, насколько он хорош в 18 лет. Я таких еще не встречал»

заявил, что еще никогда не видел таких восемнадцатилеток, как .

«Я таких еще не встречал. Пугает то, насколько он хорош в свои 18 лет. Он очень зрелый и сложен так, словно ему 26. У него высокие технические навыки.

Я и близко не был так хорош в 18 лет. Я играл за и был тощим коротышкой.

Встречаются талантливые 18-летние и 19-летние ребята, но мало кто выглядит настолько зрелым, как он. Он очень универсален и способен играть на множестве позиций. Он может действовать как «шестерка», «восьмерка», «десятка».

Было здорово сыграть с ним. Кажется, мы впервые это сделали», – сказал хавбек после товарищеского матча сборной против Кот-д`Ивуара (3:0).