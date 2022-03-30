Гендиректор «Боруссии»: «Если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду»

Гендиректор высказался о возможном уходе из клуба.

«Пока мы не знаем ничего конкретного от игрока, и ни один клуб не связывался с нами.

Мы уже несколько раз проходили через это: в 2014-м Левандовски ушел в «Баварию», а Обамеянг перешел в «Арсенал» в 2018-м. Но, если говорить честно, мы всегда создавали новую звезду.

Сейчас в Европе все говорят про Беллингема, а он играет за нас! Если Холанд уйдет, мы найдем новый талант и сделаем из него звезду», – сказал в интервью Sport Bild.

Норвежец выступает за дортмундский клуб с 2020 года. В этом сезоне он забил 23 гола и отдал 5 передач в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Полную статистику 21-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

Холанд обойдется покупателю в 350 млн евро. Вот из чего сложилась такая сумма