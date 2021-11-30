Суд обязал ЦСКА выплатить 348 млн рублей подрядчику строительства стадиона

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ЦСКА по решению суда обязали выплатить 348 миллионов рублей по иску компании, которая является правопреемником генерального подрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».

2 декабря на сайте арбитражного апелляционного суда было опубликовано постановление, согласно которому суд частично удовлетворил требования ООО «Бета», получившего права от ООО «Ф-Групп».

Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом превышала 11 млрд рублей. Спор возник из-за того, что клуб начислил генподрядчику неустойку в размере в 4,5 млрд рублей, однако по условиям сделки она не могла превышать 839 миллионов.

При этом размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей, застройщик решил удержать эту сумму в судебном порядке в счет штрафных санкций. Суд уменьшил неустойку до 200 млн рублей, остальную сумму (348 млн) ЦСКА обязан вернуть ООО «Бета».

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