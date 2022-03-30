Ловрен, Алберто и Барриос вернутся в «Зенит» из сборных в ближайшее время («Чемпионат»)

Легионеры «Зенита» вернутся из сборных в ближайшее время.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник из окружения клуба, к следующей игре петербуржская команда будет готовиться в полном составе. В расположение команды вернутся Деян Ловрен, Юри Алберто и Вильмар Барриос.
Ловрен вызывался в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Катаре, а Барриос выступал за национальную команду Колумбии в отборочных матчах ЧМ-2022.
Следующий матч «Зенит» проведет 3 апреля. Команда Сергея Семака сыграет с «Сочи» на выезде.