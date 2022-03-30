Ловрен, Алберто и Барриос вернутся в «Зенит» из сборных в ближайшее время («Чемпионат»)

Легионеры вернутся из сборных в ближайшее время.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник из окружения клуба, к следующей игре петербуржская команда будет готовиться в полном составе. В расположение команды вернутся , Юри Алберто и .

Ловрен вызывался в сборную на товарищеский турнир в Катаре, а Барриос выступал за национальную команду в отборочных матчах ЧМ-2022.

Следующий матч «Зенит» проведет 3 апреля. Команда Сергея Семака сыграет с «Сочи» на выезде.