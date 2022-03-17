Сергей Семак: «Надеемся, Ловрен приедет в «Зенит» после сборной и будет готов помогать команде»

надеется на возвращение из сборной Хорватии.

– Как себя чувствует Чистяков, который был заменен из-за травмы? И кто еще не сможет сыграть [с «Арсеналом»]?

– Ситуация по нашим травмированным игрокам практически не изменилась. Ловрен продолжает реабилитацию. Он получил вызов в национальную сборную и, надеемся, после этого приедет к нам и будет готов помогать команде.

Что касается Димы Чистякова, думаю, все будет нормально и он сможет принять участие в матче. Что касается , то он начинает с сегодняшнего дня тренироваться в общей группе.

У Вендела дисквалификация, не сможет принять участие. И заболел Саша Ерохин, он нам тоже, к сожалению, не поможет в следующем матче. Про Одоевского тоже говорили – не готов.

– Будут ли тактические перестроения в связи с отсутствием Вендела или вы сделаете точечную замену по позиции?

– Посмотрим. Еще есть два дня. Проанализируем состояние игроков и подумаем, как лучше сыграть с учетом соперника и состояния наших футболистов.

Каким-то игрокам удобнее выходить с тройкой центральных защитников, каким-то – в четверке проще. В зависимости от функционального состояния футболистов выберем ту модель, по которой планируем играть, – сказал тренер .

Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена не возвращаться в Россию (Metaratings)