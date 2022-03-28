Гендиректор «Зенита» опроверг, что Ловрен не вернется из Хорватии: «Чушь»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что Деян Ловрен вернется в клуб после игр сборной.
– Ловрен не вернется в Санкт-Петербург после матчей сборных?
– Чушь.
– Восстановился ли Ловрен от травмы?
– Он тренируется в общей группе в сборной, – заявил Александр Медведев.
Ранее появилась информация о том, что Хорватский футбольный союз убеждает 32-летнего защитника не возвращаться в Россию.
Из-за травмы Ловрен не играл за «Зенит» с 12 декабря. В этом сезоне он провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.