Гендиректор «Зенита» опроверг, что Ловрен не вернется из Хорватии: «Чушь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Александр Медведев Деян Ловрен Футбол

Генеральный директор «Зенита» заявил, что Деян Ловрен вернется в клуб после игр сборной.

– Ловрен не вернется в Санкт-Петербург после матчей сборных?

– Чушь.

– Восстановился ли Ловрен от травмы?

– Он тренируется в общей группе в сборной, – заявил Александр Медведев.

Ранее появилась информация о том, что Хорватский футбольный союз убеждает 32-летнего защитника не возвращаться в Россию.

Из-за травмы Ловрен не играл за «Зенит» с 12 декабря. В этом сезоне он провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные