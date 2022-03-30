Тренер Польши после выхода на ЧМ-2022: «Мы выиграли очень сложный матч, а журналисты говорят, что игроки не знали схему. Они что, глупые?»

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Тренер сборной Польши остался недоволен журналистами после выхода команды на ЧМ-2022.

«Понимаю, что некоторые могут отрицательно ко мне относиться. Меня могут осуждать в разных аспектах работы, но не стоит судить меня как человека, потому что у журналистов нет на это права.

Мы выиграли очень сложный матч, а журналисты говорят, что игроки не знали, по какой схеме мы будем играть. Они что, глупые?» – сказал Чеслав Михневич после победы над Швецией (2:0) в финале стыков.

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