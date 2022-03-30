Тренер Швеции после невыхода на ЧМ-2022: «Победа над Польшей стала бы оглушительным успехом»

Тренер сборной Швеции не собирается покидать свой пост после невыхода на ЧМ-2022.

Вчера Швеция проиграла (0:2) в финале стыков.

«Могу сказать, что у меня нет мыслей ни о чем кроме того, что я тренер сборной Швеции. И я перейду к выполнению следующей задачи.

Я должен быть разочарован и немного подавлен сейчас, но победа над Польшей стала бы оглушительным успехом. Тогда мы бы поехали на третий чемпионат мира подряд, и все думали бы, что это фантастика.

Сейчас мы очень разочарованы. Думаю, за последние годы мы достигли невероятного прогресса. Сейчас был период, когда мы не так много забивали. Но мы говорим об этом и стараемся найти решения», – сказал .