Гжегож Крыховяк: «Сборная Польши чувствовала, что заслужила выход на ЧМ»

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Гжегож Крыховяк высказался после выхода сборной Польши на ЧМ-2022.

Поляки выиграли у Швеции (2:0) в финале стыков благодаря голу Роберта Левандовского с пенальти, а также мячу, забитому Петром Зелиньским.

Сборная Швеции не уверена, что пенальти был назначен справедливо.

– Скажу вам так: если соперник не уверен, что пенальти был, то это значит, что он был очевидным.

Самое важное, что команда не вышла на этот матч на мягких ногах. Все справились с давлением. Ментальное состояние играет важную роль в успехе. Большое значение имел первый гол. После него мы очень поверили в себя. Мы чувствовали, что заслужили выход на чемпионат мира.

Мы достигли чего-то прекрасного и большого. Возможно, впервые в истории польского футбола наша сборная сыграет на чемпионате мира во второй раз подряд (это не так, и Крыховяк понял это еще во время интервью – Sports.ru).

Окей. Но в этой команде, в нашем поколении много отличных игроков. И я уверен, что чемпионат мира в Катаре сложится для нас гораздо лучше, чем тот, что прошел в России, – сказал полузащитник АЕК.

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