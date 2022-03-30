Златан Ибрагимович: «Не уйду из сборной из-за поражения от Польши. Хочу играть как можно дольше»

заявил, что не уйдет из сборной Швеции из-за невыхода на .

Вчера Швеция проиграла (0:2) в финале стыков.

«Это может пойти на пользу нашей сборной. Это де-факто новая команда. Она продолжит развиваться. Рад, что могу участвовать в этом проекте.

Сейчас я не самый счастливый человек на планете, но мне было приятно выйти на поле. Мы планировали мой выход в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Я к каждой игровой минуте отношусь как к бонусу. Я хочу играть как можно дольше. Я не уйду из сборной только потому, что мы проиграли Польше. У меня хорошее самочувствие, и я хочу всегда помогать команде.

У нас было 90 минут, чтобы выйти на чемпионат мира. Иногда ты не реализуешь моменты и теряешь очки. Таков футбол, нужно показывать максимум, но все-таки значение имеет только результат. Жаль, что мы пропустили с пенальти, но... Нет смысла смотреть в прошлое. Нужно думать о будущем.

Но я не заглядываю слишком уж далеко. Два года – это слишком длительная перспектива. Посмотрим, что произойдет с моей карьерой и в клубе, и в сборной», – сказал 40-летний нападающий .