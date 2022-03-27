Отступные за Рафинью – 25 млн евро при вылете «Лидса», 75 млн – если останется в АПЛ. «Барселона» не спешит с предложением

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Стало известно, почему «Барселона» пока не делала официального предложения по Рафинье.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт вингера «Лидса» предусматривает два варианта отступных: 75 миллионов евро в случае сохранения клубом места в АПЛ и 25 млн евро при вылете в Чемпионшип.

В связи с этим «блауграна» пока не спешит делать английскому клубу предложение о трансфере.

На данный момент «Лидс» занимает в высшей лиге 16-е место с 29 очками после 30 игр.

«Барса» и Рафинья согласовали условия 5-летнего контракта. Вингер «Лидса» будет отклонять предложения других клубов

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