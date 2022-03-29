«Барселона» готова увеличить предложение по вингеру «Лидса» Рафинье Диасу.
Несколько дней назад сообщалось, что каталонский клуб предложил за бразильца 35 млн евро. «Лидс» отклонил его, так как хочет получить за игрока 75 млн евро – отступные, прописанные в контракте.
Теперь «Барселона» намерена увеличить предложение по 25-летнему хавбеку. Как пишет Diario Sport, сине-гранатовые дадут 40+10 млн евро за игрока. «Барса» не собирается участвовать в аукционе, это предложение станет окончательным.
Пока что «Барселона» не торопится. Клуб хочет посмотреть, как закончится розыгрыш АПЛ, ведь, если «Лидс» вылетит в чемпионшип, отступные за Рафинью снизятся до 25 млн евро. Кроме того, есть надежда, что экс-игрок команды Деку, который сейчас является агентом Рафиньи, сможет надавить на «Лидс».
Сообщалось, что игрок уже согласовал условия 5-летнего контракта с «Барсой». Он будет отклонять предложения от других клубов.
В этом сезоне правый вингер провел 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 передачи. Его полная статистика – здесь.