«Барселона» готова увеличить предложение по вингеру .

Несколько дней назад сообщалось, что каталонский клуб предложил за бразильца 35 млн евро. «Лидс» отклонил его, так как хочет получить за игрока 75 млн евро – отступные, прописанные в контракте.

Теперь намерена увеличить предложение по 25-летнему хавбеку. Как пишет Diario Sport, сине-гранатовые дадут 40+10 млн евро за игрока. «Барса» не собирается участвовать в аукционе, это предложение станет окончательным.

Пока что «Барселона» не торопится. Клуб хочет посмотреть, как закончится розыгрыш , ведь, если «Лидс» вылетит в чемпионшип, отступные за Рафинью снизятся до 25 млн евро. Кроме того, есть надежда, что экс-игрок команды , который сейчас является агентом Рафиньи, сможет надавить на «Лидс».

Сообщалось, что игрок уже согласовал условия 5-летнего контракта с «Барсой». Он будет отклонять предложения от других клубов.

В этом сезоне правый вингер провел 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 передачи. Его полная статистика – здесь.